Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Севастополе автомобиль упал в котлован

В Севастополе автомобиль упал в котлован, начата проверка.
Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Машина опрокинулась в котлован на одной из улиц Севастополя, начата проверка, сообщает пресс-служба полиции города.

«ДТП на ул. Индустриальная с опрокидыванием автомобиля в котлован», — говорится в сообщении.

Предварительно, 31-летний водитель потерял контроль над управлением «Мерседес-Бенц», машина въехала в бетонный блок ограждением и упала в котлован на участке дорожных работ.

Пострадавших в ДТП нет. Полицией начата проверка. Признаков опьянения у водителя не установлено.

ГИБДД