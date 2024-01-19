В Севастополе автомобиль упал в котлован

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Машина опрокинулась в котлован на одной из улиц Севастополя, начата проверка, сообщает пресс-служба полиции города.
«ДТП на ул. Индустриальная с опрокидыванием автомобиля в котлован», — говорится в сообщении.
Предварительно, 31-летний водитель потерял контроль над управлением «Мерседес-Бенц», машина въехала в бетонный блок ограждением и упала в котлован на участке дорожных работ.
Пострадавших в ДТП нет. Полицией начата проверка. Признаков опьянения у водителя не установлено.