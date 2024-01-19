Из детского дома во Владивостоке сбежали два подростка

Вместе с ней из КГКУ «ЦССУ № 2» пропал 17-летний Денис Журкин. Рост парня 180 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. На момент ухода был одет в зеленую куртку длиной до колен, черные джинсы, бежевые кроссовки на зеленой подошве и черную шапку. При себе также имел зеленый рюкзак.