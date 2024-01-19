Из детского дома во Владивостоке сбежали два подростка

Во Владивостоке пропали двое детей, сообщает ИА PrimaMedia. В ПСО «Примпоиск» опубликовали ориентировки на пропавших.
18 января из Краевого государственного казённого учреждения «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 2 г. Владивостока» ушла 14-летняя Александра Асташина. Рост девочки 175 см, телосложение среднее, из особых примет — прическа: половина волос черная, вторая половина рыжая. Глаза голубого цвета. Во что была одета девочка — неизвестно.
Вместе с ней из КГКУ «ЦССУ № 2» пропал 17-летний Денис Журкин. Рост парня 180 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. На момент ухода был одет в зеленую куртку длиной до колен, черные джинсы, бежевые кроссовки на зеленой подошве и черную шапку. При себе также имел зеленый рюкзак.
По словам волонтеров, подростки могут находиться в Хабаровском крае.
Всех, кому что-либо известно о нахождении детей, просят обращаться по телефонам:
8 914 721 22 32, 8 902 505 17 56— волонтеры.