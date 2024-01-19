Повязали на месте: иностранца задержали за дачу взятки в Приморье — детали

В Приморье мигрант попытался дать взятку сотрудникам полиции. Подробности опубликовали на сайте управления МВД России по Приморскому краю, сообщает ИА PrimaMedia.
Сотрудники ДПС ГАИ в Пожарском районе остановили Nissan Pulsar во время патрулирования. За рулем находился иностранный гражданин, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. На требование пройти медосвидетельствование водитель отказался. Желая избежать ответственности, мужчина решил передать сотруднику полиции 2 тысячи рублей в качестве взятки. Отмечается, что ранее он уже попадался на нетрезвом вождении. Сотрудник полиции от вознаграждения отказался и сообщил о происшествии в дежурную часть.
Также установлено, что у мужчины отсутствуют документы на легальное нахождение на территории России. В отношении него были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Решением суда у обвиняемого был конфискован автомобиль. Также на мужчину наложен штраф с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации на срок до 10 лет.