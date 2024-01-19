Повязали на месте: иностранца задержали за дачу взятки в Приморье — детали

Также установлено, что у мужчины отсутствуют документы на легальное нахождение на территории России. В отношении него были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Решением суда у обвиняемого был конфискован автомобиль. Также на мужчину наложен штраф с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации на срок до 10 лет.