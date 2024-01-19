Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

В четверг в Минобороны сообщили, что за сутки на Купянском направлении Украина потеряла более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley», четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777, САУ «Гвоздика», гаубицу М119, а также станцию РЭБ.