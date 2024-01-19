Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

«Артиллерийские расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” из самоходных артиллерийских установок “Акация” сорвали ротацию подразделения ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении», — заявили в министерстве.
В ведомстве отметили, что цель обнаружили с помощью беспилотника. По уточненным координатам артиллеристы нанесли удар из «Акаций», уничтожив нескольких единиц колесной техники и более десятка украинских военных.
«Основная задача нашего расчета — это своевременно выполнить поставленную задачу. От прихода координат до поражения цели у нас уходит до двух минут. Как говорится, медлить никогда нельзя», — сказал командир САУ «Акация» с позывным «Муха».
В четверг в Минобороны сообщили, что за сутки на Купянском направлении Украина потеряла более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley», четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777, САУ «Гвоздика», гаубицу М119, а также станцию РЭБ.