В Хабаровске возбуждено дело в отношении напавшего на скорую помощь

Как писало наше агентство, бригада медиков, прибывшая на вызов, оказывала помощь сожительнице хулигана, который ее избил. Гражданин продолжил вести себя агрессивно, кулаком разбил окна в автомобиле, пытался напасть на водителя и фельдшера. Реанимационный автомобиль из-за данного происшествия в тот день вынужденно прекратил работу. На восстановление машины потребуется время.