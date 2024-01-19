В Хабаровске возбуждено дело в отношении напавшего на скорую помощь

Сотрудники Росгвардии доставили в отделение полиции правонарушителя, который несколько дней назад в Хабаровске напал на скорую помощь. Следственный комитет по Железнодорожному району краевой столицы по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Нарушителю грозит штраф, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.
Как писало наше агентство, бригада медиков, прибывшая на вызов, оказывала помощь сожительнице хулигана, который ее избил. Гражданин продолжил вести себя агрессивно, кулаком разбил окна в автомобиле, пытался напасть на водителя и фельдшера. Реанимационный автомобиль из-за данного происшествия в тот день вынужденно прекратил работу. На восстановление машины потребуется время.