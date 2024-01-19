Расчеты ЗРК «Тор-М2» уничтожили БПЛА и реактивные снаряды ВСУ

«Мы в основном работаем по беспилотным летательным аппаратам как по ударным, так и по разведывательным. Можем работать по снарядам РСЗО, таким как “Ольха”, “Град”. Отработали по четырем снарядам РСЗО, тем самым спасли много жизней», — сказал командир расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным «Хосе».