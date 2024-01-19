Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Самолёт экстренно сел в Перми из-за агрессивного пассажира

Самолёт экстренно сел в Перми 18 января из-за агрессивного пассажира, сообщили в центральном МСУТ СКР.

Судно рейса 296 летело из Сургута в Москву, но приземлилось в «Большом Савино». Это произошло около 20.05.

«Командир воздушного судна принял решение совершить посадку из-за агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения. Тот грубо нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу», — рассказали в МСУТ СКР.

Посадка прошла в штатном режиме. Буйного пассажира направили на медосвидетельствование. Следователи проводят проверку по инциденту. Им предстоит принять процессуальное решение.

Ранее perm.aif.ru писал о кружившем около часа над Пермью самолёте. О ситуации сообщили напуганные пассажиры. Это произошло 17 января. Как пояснили в аэропорту, самолёт не мог приземлиться из-за сильного попутного ветра. Экипажу пришлось ждать подходящих погодных условий.