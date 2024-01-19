Самолёт экстренно сел в Перми из-за агрессивного пассажира

Ранее perm.aif.ru писал о кружившем около часа над Пермью самолёте. О ситуации сообщили напуганные пассажиры. Это произошло 17 января. Как пояснили в аэропорту, самолёт не мог приземлиться из-за сильного попутного ветра. Экипажу пришлось ждать подходящих погодных условий.