Три дня ни смс, ни звонка: две подруги уехали из Калинки в неизвестном направлении

В Хабаровском крае объявили в розыск двух девочек-подростков. Подруги пропали еще 16 числа в селе Калинка. Волонтеры отмечают, что сейчас они могут быть в любом населенном пункте региона.
Софии Солдатовой 14 лет. Ее рост составляет 167 сантиметров, телосложение худощавое, карие глаза, длинные крашенные волосы. В момент ухода на ней была черная короткая куртка с логотипом Nike на груди, голубые джинсы и черно-белые кроссовки.
Вторая пропавшая — Лисунова Оксана 13 лет. Она 140 сантиметров ростом, худощавого телосложения. У нее голубые глаза и темно-русые волосы. В момент пропажи подросток была одета в черную длинную куртку, черную кофту, синие джинсы и черно-белые кроссовки Nike.
Всех, кто видел девочек или знает, где они находятся, просят сообщить об этом по телефонам: