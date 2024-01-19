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Три дня ни смс, ни звонка: две подруги уехали из Калинки в неизвестном направлении

Две девочки-подростка пропали в Хабаровском крае.
Источник: Соцсети

В Хабаровском крае объявили в розыск двух девочек-подростков. Подруги пропали еще 16 числа в селе Калинка. Волонтеры отмечают, что сейчас они могут быть в любом населенном пункте региона.

Софии Солдатовой 14 лет. Ее рост составляет 167 сантиметров, телосложение худощавое, карие глаза, длинные крашенные волосы. В момент ухода на ней была черная короткая куртка с логотипом Nike на груди, голубые джинсы и черно-белые кроссовки.

Вторая пропавшая — Лисунова Оксана 13 лет. Она 140 сантиметров ростом, худощавого телосложения. У нее голубые глаза и темно-русые волосы. В момент пропажи подросток была одета в черную длинную куртку, черную кофту, синие джинсы и черно-белые кроссовки Nike.

Всех, кто видел девочек или знает, где они находятся, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (914) 190−12−17, 8 (914) 167−37−77.