На севере Иркутской области потеряли капсулу с радиоактивным цезием

Исследователи компании «ТНГ-Групп» потеряли капсулу с радиоактивным веществом «Цезий-137», выронив его во время тряски на зимнике на севере Иркутской области. Этот источник относится к четвертой категории опасности. Организация объявила награду в 200 тысяч рублей тому, кто найдет потерянный предмет. При этом специалисты просят не вскрывать защитный контейнер с источником, а сразу обратиться в «ТНГ-Групп» или к правоохранителям. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал компании (18+).