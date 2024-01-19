На севере Иркутской области потеряли капсулу с радиоактивным цезием

Исследователи компании «ТНГ-Групп» потеряли капсулу с радиоактивным веществом «Цезий-137», выронив его во время тряски на зимнике на севере Иркутской области. Этот источник относится к четвертой категории опасности. Организация объявила награду в 200 тысяч рублей тому, кто найдет потерянный предмет. При этом специалисты просят не вскрывать защитный контейнер с источником, а сразу обратиться в «ТНГ-Групп» или к правоохранителям. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал компании (18+).
Как рассказал генеральный директор компании Ян Шарипов, инцидент произошел на днях между Усть-Кутом и пикетом Непа Иркутской области.
«Впервые более чем за 70-летнюю историю компанией допущен инцидент: мы потеряли источник ионизирующего излучения “Цезий-137”. При этом вещество находится в защитном контейнере. Уже на расстоянии пять метров от этого объекта фоновые излучения не превышают естественного. Опасность он может представлять при несанкционированном открытии контейнера», — сообщил Ян Шарипов.
Он также подчеркнул, что инцидент произошел во время очень сложных погодных условий, когда на зимнике была метель и наблюдались торосы. Коллектив отряда преодолел около 100 км пути, и в результате тряски источник выронили.
Сейчас капсулу ищут две поисковые бригады со специальным дозиметрическим оборудованием. Кроме того, работают следственные органы.
Также гендиректор «ТНГ-Групп» отметил, что компания несет ответственность за экологическую обстановку в Иркутской области, подчеркнув, что никакого ущерба источник не несет.