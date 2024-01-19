Недетские игры: двое подростков совершили налет на автовокзал в Большом Камне

В городе Большой Камень Приморского края двое несовершеннолетних хулиганов под угрозой применения предметов, похожих на оружие, совершили налет на кассу автовокзала, сообщает ИА PrimaMedia.



Вечером в четверг, 18 января, двое школьников зашли в здание автовокзала, подошли к кассе и стали требовать деньги у кассира, угрожая предметом, похожим на оружие. Женщина проявила хладнокровие и сказала малолетним налётчикам, что их действия фиксирует камера наблюдения. Услышав это, дети немедленно ретировались.