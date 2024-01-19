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Летевший из Москвы в Кемерово самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за неисправности

Выполнявший рейс из Москвы в Кемерово самолет авиакомпании «Победа» из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
авиакомпания "Победа"
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании “Победа”. В настоящее время борт отстранен от эксплуатации. Завершение данного рейса из Москвы (Шереметьево) в Кемерово ожидают 179 пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.