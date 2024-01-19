Летевший из Москвы в Кемерово самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за неисправности

«Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании “Победа”. В настоящее время борт отстранен от эксплуатации. Завершение данного рейса из Москвы (Шереметьево) в Кемерово ожидают 179 пассажиров», — говорится в сообщении.