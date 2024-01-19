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В Новосибирске возникло новое повреждение на теплосетях в Ленинском районе

В процессе запуска отопления после второй коммунальной аварии на левом берегу Новосибирска возникло новое повреждение. Об этом сообщили в телеграмм-канале СГК.
Источник: пресс-служба "СГК"

По данным компании, повредилась внутриквартальная труба на улице Титова. Сейчас дефект локализовали, полностью устранить повреждение планируют вечером 19 января.

«При запуске теплосети по ул. Петропавловской ночью появилось повреждение на внутриквартальной трубе по ул. Титова. Дефект локализован, в ближайшие часы мы готовы будем продолжать процесс подключения тепла в левобережье», — написали в СГК.

В СГК объяснили, что новые дефекты возникают из-за возраста труб, меняющейся погоды и изменения режима работы теплосетей (перезапуска отопления).

Напомним, в Новосибирске из-за коммунальных аварий могут вырасти тарифы ЖКХ.

ЖКХ