В Новосибирске возникло новое повреждение на теплосетях в Ленинском районе

По данным компании, повредилась внутриквартальная труба на улице Титова. Сейчас дефект локализовали, полностью устранить повреждение планируют вечером 19 января.
«При запуске теплосети по ул. Петропавловской ночью появилось повреждение на внутриквартальной трубе по ул. Титова. Дефект локализован, в ближайшие часы мы готовы будем продолжать процесс подключения тепла в левобережье», — написали в СГК.
В СГК объяснили, что новые дефекты возникают из-за возраста труб, меняющейся погоды и изменения режима работы теплосетей (перезапуска отопления).
Напомним, в Новосибирске из-за коммунальных аварий могут вырасти тарифы ЖКХ.