Двое маленьких детей погибли при пожаре в Башкирии

«В момент возникновения огня в доме находилась мать с тремя детьми. Проснувшись от шума, женщина схватила 7-месячного ребёнка и выбежала на улицу. К этому времени в доме уже было сильное задымление и происходило горение. Зайти обратно в дом не представлялось возможным. В доме остались ещё двое детей, девочки 3 и 4 лет», — рассказали в ведомстве.



К прибытию пожарных дом из бруса был полностью охвачен огнем. На тушение огня было подано 3 пожарных ствола. Открытое горение удалось ликвидировать.



В ходе тушения обнаружены погибшие дети.



В настоящее время на место выехал временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по РБ Эдуард Идрисов, также направлена оперативная группа Главного управления, в том числе эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. С женщиной работает психолог МЧС России.



Причина пожара устанавливается. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС.