В Новосибирске снова пропала 15-летняя девочка по имени Мишель

Волонтеры отметили, что девочка пропала 17 января — ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Объявлен старт поисков.
Приметы пропавшей девочки: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза.
В день исчезновения Мишель была одета не по погоде: в черную толстовку, черные штаны и белые ботинки на толстой подошве.
Напомним, что ранее девочка уже неоднократно сбегала из дома. Последний такой случай был в сентябре прошлого года.
Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении 15-летней Мишель, волонтеры поискового отряда просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8−800−700−54−52 или 112.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске нашли живой пропавшую 72-летнюю пенсионерку.