Врач Буеверов рассказал, почему нитритная соль убила ребёнка в Сибири

«В результате развивается так называемый цианоз — кожа приобретает синеватый оттенок, как у людей с дыхательной или сердечной недостаточностью, которым не хватает кислорода. И человек умирает от его недостатка — гипоксии. Как правило, умирали маленькие дети, как и в данном случае, потому что у них маленькая масса тела и смертельная доза нитритов для них гораздо меньше, чем для взрослых. Скорее всего, поэтому и в данной трагедии погиб только ребенок, а не родители», — предположил Алексей Буеверов.