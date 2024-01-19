Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Врач Буеверов рассказал, почему нитритная соль убила ребёнка в Сибири

Скорее всего, ребенок, съевший котлету с нитритной солью, умер от недостатка кислорода — гипоксии.
соль
Источник: Freepik

18 января стало известно, что трёхлетний мальчик в Красноярском крае умер из-за большого количества нитритной соли, которую в фарш для котлет добавил его отец.

Врач-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Буеверов рассказал корреспонденту aif.ru, как нитритная соль могла повлиять на организм ребёнка.

По словам доктора, нитриты связываются с гемоглобином, из-за этого он теряет способность переносить кислород.

«В результате развивается так называемый цианоз — кожа приобретает синеватый оттенок, как у людей с дыхательной или сердечной недостаточностью, которым не хватает кислорода. И человек умирает от его недостатка — гипоксии. Как правило, умирали маленькие дети, как и в данном случае, потому что у них маленькая масса тела и смертельная доза нитритов для них гораздо меньше, чем для взрослых. Скорее всего, поэтому и в данной трагедии погиб только ребенок, а не родители», — предположил Алексей Буеверов.

Ранее мы подробно писали о трагедии, в том числе о том, что когда ребёнка доставили в фельдшерский пункт, у него посинели губы. Мальчик перестал дышать примерно через два часа после попадания в ФАП. Малыша собирались эвакуировать санитарной авиацией в районную больницу, но не успели.

Как выяснили следователи СК, родители мальчика использовали нитритную соль впервые — мужчина добавил в фарш специи на глаз. Так, в двух килограммах мяса оказалось 85 граммов нитритной соли. Родители не ели котлеты целиком, это могло уберечь их от отравления.

О том, что такое нитритная соль, для чего её обычно используют в промышленности, и как она может влиять на организм, мы подробности писали здесь.

несчастный случай