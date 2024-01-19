Врач Буеверов рассказал, почему нитритная соль убила ребёнка в Сибири

18 января стало известно, что трёхлетний мальчик в Красноярском крае умер из-за большого количества нитритной соли, которую в фарш для котлет добавил его отец.
Врач-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Буеверов рассказал корреспонденту aif.ru, как нитритная соль могла повлиять на организм ребёнка.
По словам доктора, нитриты связываются с гемоглобином, из-за этого он теряет способность переносить кислород.
«В результате развивается так называемый цианоз — кожа приобретает синеватый оттенок, как у людей с дыхательной или сердечной недостаточностью, которым не хватает кислорода. И человек умирает от его недостатка — гипоксии. Как правило, умирали маленькие дети, как и в данном случае, потому что у них маленькая масса тела и смертельная доза нитритов для них гораздо меньше, чем для взрослых. Скорее всего, поэтому и в данной трагедии погиб только ребенок, а не родители», — предположил Алексей Буеверов.
Как выяснили следователи СК, родители мальчика использовали нитритную соль впервые — мужчина добавил в фарш специи на глаз. Так, в двух килограммах мяса оказалось 85 граммов нитритной соли. Родители не ели котлеты целиком, это могло уберечь их от отравления.
О том, что такое нитритная соль, для чего её обычно используют в промышленности, и как она может влиять на организм, мы подробности писали здесь.