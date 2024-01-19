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В Краснодарском крае грузовой поезд врезался в микроавтобус

Авария произошла 18 января в 19:14 между станциями Себедахово и Разъезд 9 км.
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Источник: Агентство «Москва»

В Крымском районе Кубани грузовой поезд врезался в микроавтобус, сообщает пресс-служба СК ЖД.

Авария произошла 18 января в 19:14 между станциями Себедахово и Разъезд 9 км.

Известно, что водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, когда к нему приближался поезд. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения. В результате ДТП никто не пострадал. Дорожное происшествие не повлияло на движение других поездов в Крымском районе.

Напомним, поезд насмерть сбил 92-летнего жителя Туапсинского района Кубани. Машинист применил экстренное торможение, но наезда на пенсионера избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ранее мы сообщали, поезд Адлер — Санкт-Петербург столкнулся с грузовым «Мерседесом».

ГИБДД