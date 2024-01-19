В Краснодарском крае грузовой поезд врезался в микроавтобус

Известно, что водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, когда к нему приближался поезд. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения. В результате ДТП никто не пострадал. Дорожное происшествие не повлияло на движение других поездов в Крымском районе.