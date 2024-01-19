Потерял деньги не в виртуальном мире, а в реальной жизни геймер из Хабаровска

В Центральном районе Хабаровска 29-летний слесарь-ремонтник, увлекающийся компьютерными играми, обратился за помощью в отдел полиции. Он регулярно приобретает через интернет различные предметы и артефакты, необходимые для прохождения игр.
— Мужчина решил приобрести артефакт за 900 рублей. В процессе сделки ему поступили несколько кодов для подтверждения оплаты, которые мужчина передал отправителям, — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Позже хабаровчанин обнаружил, что кто-то взял четыре кредита на его имя на общую сумму 275 тысяч рублей через мобильное банковское приложение. Затем средства перевели на карту физического лица.