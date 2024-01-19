Девочка чуть не погибла под колесами поезда: челябинка вытащила ее из-под состава

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января, ФедералПресс. На железнодорожных путях в Аргаяше под Челябинском девочка едва не погибла под составом. Она пыталась проползти под поездом, но он начал трогаться. Глава Аргаяшского района Игорь Ишимов сообщил, что ребенка спасла местная жительница. В ЮУЖД рассказали подробности.