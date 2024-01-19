Девочка чуть не погибла под колесами поезда: челябинка вытащила ее из-под состава

«Грузовой состав занял пешеходный переход на станции Аргаяш 17 января. В 13:00 по громкой связи трижды предупредили о начале движения грузового состава. В 13:02 он выехал с пешеходного перехода, простояв там 28 минут», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
Ишимов добавил, что на путях работала снегоочистительная машина, поэтому на рельсах остановился маневровый состав.
Местные жители требуют решить проблему необорудованного железнодорожного перехода.
Управление образования по поручению Ишимова проведет разъяснительные беседы со школьниками, чтобы подобных опасных ситуаций не возникало.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что около станции Шагол в Челябинской области пассажирский поезд насмерть сбил 25-летнего мужчину.