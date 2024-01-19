В Самарканде задержан гражданин, пытавшийся продать за $10 тысяч пистолет «Макарова» — видео

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Самаркандского областного управления в Джамбайском районе, при продаже пистолета был задержан житель Ташкента 1977 г. р. Мужчина пытался продать за $10 тысяч один пистолет «Макарова» и 96 пуль. Также при обыске его квартиры были изъяты пистолет «Монте-Кристо» старого образца калибром 5,6 мм, различные патроны, части дробовика, острые предметы и другие вещественные доказательства.
Отмечается, что задержанный ранее был судим по ст. 246 (Контрабанда) и 251−1 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ) УК РУз.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 248 УК РУз (Сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), к задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу. .Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет.