В Самарканде задержан гражданин, пытавшийся продать за $10 тысяч пистолет «Макарова» — видео

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Самаркандского областного управления в Джамбайском районе, при продаже пистолета был задержан житель Ташкента 1977 г. р. Мужчина пытался продать за $10 тысяч один пистолет «Макарова» и 96 пуль. Также при обыске его квартиры были изъяты пистолет «Монте-Кристо» старого образца калибром 5,6 мм, различные патроны, части дробовика, острые предметы и другие вещественные доказательства.