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В Красноярске поймали 88 подозреваемых благодаря системе «Безопасный город»

За 2023 год количество камер наблюдения в Красноярске увеличилось до 5 375 единиц.
полиция
Источник: ГУ МВД

С помощью системы «Безопасный город» в Красноярске пресекли почти 4 тысячи административных правонарушений, задержали 88 подозреваемых и 29 автомобилей, находящихся в розыске. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

За 2023 год в Красноярске увеличилось число видеокамер на 1 385 и их общее число достигло 5 375 единиц.

В школах на конец 2023 года количество камер видеонаблюдения достигло 1 480 единиц.

«В системе “Безопасный город” вместе с камерами применяется программное обеспечение с алгоритмом интеллектуального поиска, сопоставления и идентификации видеоинформации, что в целом можно говорить о начале внедрения в правоохранительную деятельность возможностей искусственного интеллекта», — отметил руководитель краевого Главка МВД.

Ранее сообщалось о том, что дорожные камеры в Красноярске будут фиксировать новые нарушения ПДД — водителей, разговаривающих по телефону во время езды без гарнитур, а также непристёгнутых пассажиров.