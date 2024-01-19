В аварии в Уфе погибла 16-летняя девушка

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии, на Демском шоссе возле микрорайона «Яркий» 16-летний подросток за рулем ВАЗ 2107 не справился с управлением и столкнулся с погрузчиком «Амкодор», водитель которого убирал снег. 16-летняя пассажирка в автомобиле скончалась на месте происшествия, водитель с тяжелыми травмами госпитализирован. Работник дорожной службы не пострадал.



16-летний студент не имел водительских прав и управлял незарегистрированным автомобилем.



Проверку по факту ДТП начала прокуратура Уфы. Надзорное ведомство даст оценку действиям родителей несовершеннолетних на предмет надлежащего выполнения ими своих обязанностей по воспитанию детей.