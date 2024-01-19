В Берестовицком районе мужчина съел лечо и едва не погиб

Выяснилось, что домашняя консервация стала причиной ботулизма. Уточняется, что спасти мужчину удалось только благодаря вовремя оказанной помощи.
Также отмечается, что это первый случай ботулизма в Гродненской области в 2024 году.
Ботулизм — это пищевое отравление, возникающее из-за употребления зараженных палочками ботулизма продуктов, оно вызывает тяжелое поражение центральной нервной системы.
Отравление чаще всего возникает из-за употребления в пищу домашних консервированных, вяленых продуктов, приготовленных с нарушением технологии.
Чтобы этого избежать, врачи-гигиенисты советуют:
не покупать консервы домашнего приготовления вне установленных для торговли местах;
перед вскрытием осматривать банки с консервами — при развитии в них возбудителя ботулизма отмечается вздутие дна и крышки банок;
тщательно мыть, обрабатывать, готовить и хранить пищу, чтобы предотвратить размножение бактерий, которые могут вызвать ботулизм;
не консервировать давно снятые, испорченные овощи, фрукты, ягоды и грибы.