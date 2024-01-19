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В Берестовицком районе мужчина съел лечо и едва не погиб

Перед рождественскими праздниками 38-летний мужчина, который проживает в Берестовицком районе, попробовал лечо домашнего приготовления, но вскоре почувствовал недомогание, тяжесть в желудке и тошноту, сообщила подробности пресс-служба Гродненского областного центра гигиены и эпидемиологии.
Источник: Смартпресс

Выяснилось, что домашняя консервация стала причиной ботулизма. Уточняется, что спасти мужчину удалось только благодаря вовремя оказанной помощи.

Также отмечается, что это первый случай ботулизма в Гродненской области в 2024 году.

Ботулизм — это пищевое отравление, возникающее из-за употребления зараженных палочками ботулизма продуктов, оно вызывает тяжелое поражение центральной нервной системы.

Отравление чаще всего возникает из-за употребления в пищу домашних консервированных, вяленых продуктов, приготовленных с нарушением технологии.

Чтобы этого избежать, врачи-гигиенисты советуют:

не покупать консервы домашнего приготовления вне установленных для торговли местах;

перед вскрытием осматривать банки с консервами — при развитии в них возбудителя ботулизма отмечается вздутие дна и крышки банок;

тщательно мыть, обрабатывать, готовить и хранить пищу, чтобы предотвратить размножение бактерий, которые могут вызвать ботулизм;

не консервировать давно снятые, испорченные овощи, фрукты, ягоды и грибы.