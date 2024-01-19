В Берестовицком районе мужчина съел лечо и едва не погиб

не покупать консервы домашнего приготовления вне установленных для торговли местах;



перед вскрытием осматривать банки с консервами — при развитии в них возбудителя ботулизма отмечается вздутие дна и крышки банок;



тщательно мыть, обрабатывать, готовить и хранить пищу, чтобы предотвратить размножение бактерий, которые могут вызвать ботулизм;



не консервировать давно снятые, испорченные овощи, фрукты, ягоды и грибы.