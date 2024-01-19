Уголовное дело главы ангарского «Ахмата» передано в суд

Как рассказали в пресс-службе Следкома, фигурант — ранее судимый 34-летний ангарчанин — будет отвечать сразу по двум статьям УК: о покушении на убийство двух лиц, совершенном общеопасным способом и об убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга.