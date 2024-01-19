Уголовное дело главы ангарского «Ахмата» передано в суд

Как рассказали в пресс-службе Следкома, фигурант — ранее судимый 34-летний ангарчанин — будет отвечать сразу по двум статьям УК: о покушении на убийство двух лиц, совершенном общеопасным способом и об убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга.
Напомним, трагедия разыгралась 20 июня 2023 года в кафе «Coffee Like» в 182 квартале города нефтехимиков. Глава местного бойцовского клуба «Ахмат» Василий Мурачев почти в упор выстрелил в руководителя Федерации бокса Ангарска Александра Ракислова.
Вступившегося за него Оганеза Туманяна, успевшего ранить стрелка ножом, Мурачев застрелил. После чего самостоятельно доехал до больницы. Его врачи спасли.
Дело получило широкий общественный резонанс. Отчасти из-за личностей участников драмы, отчасти из-за вмешательства Российской Федерации бокса (ФБР), проводившей собственное расследование обстоятельств нападения на руководителя ангарского отделения Александра Ракислова.
При этом, как отмечают следователи, в нем все предельно понятно — на камерах видеонаблюдения «отчетливо видно совершение преступления».