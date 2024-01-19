Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Prelude, двигаясь по ул. 1 Мира выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский автобус с 40 пассажирами. После этого иномарка столкнулась еще с одним автомобилем — Nissan X-Trail, в котором на пассажирских сидениях находились ребенок и женщина.
«Травм, угрожающих их жизни, врачами не зафиксировано», — говорится в сообщении ведомства. Областная прокуратура взяла на контроль ход проверки аварии.
Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Омске
В Омске в ДТП с двумя автомобилями и автобусом пострадали двое — шестилетняя девочка и 71-летняя пенсионерка. По данным прокуратуры региона, ДТП произошло утром 19 января в Советском округе.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Prelude, двигаясь по ул. 1 Мира выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский автобус с 40 пассажирами. После этого иномарка столкнулась еще с одним автомобилем — Nissan X-Trail, в котором на пассажирских сидениях находились ребенок и женщина.