В воздух поднялся столб дыма: в Новосибирске загорелся дом на улице Инская

Утром 19 января в Новосибирске загорелся частный дом на улице Инская. Издалека очевидцы заметили столб дыма. На месте работают пожарные и бригада скорой помощи.
— Пожарные выехали в 11.56. Горит частый дом на двух хозяев и надворные постройки. Информация о пострадавших уточняется, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Напомним, 18 января загорелся подвал в гимназии № 10. Огонь охватил подвальное помещение, где находится частная школа по подготовке охранников. Учеников и учителей эвакуировали, но, к несчастью, погиб замдиректора этой частной школы.