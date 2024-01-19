В Воронежской области сгорели два жилых дома

Практически в одно и то же время сотрудники МЧС Воронежской области вечером в четверг, 18 января, выезжали на пожары двух жилых домов.
В 18.23 в МЧС сообщили о возгорании дома в селе Хохол Хохольского района на улице Садовой. Туда выезжали восемь человек на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 18.49. К тому моменту жилой дом 6×11 м был уже поврежден пламенем внутри по всей площади.
В 18.26 в дежурную часть МЧС поступил звонок о пожаре в селе Лосево Павловского района на улице Герино. На место ЧП также выезжали восемь специалистов на двух машинах. Пламя потушили в 19.08. В жилом доме 5×6м огонь повредил крышу по всей площади, в комнате 2×4м обгорела стена на 2 квадратных метрах.
На обоих пожарах обошлось без пострадавших.