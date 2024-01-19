В Воронежской области сгорели два жилых дома

В 18.23 в МЧС сообщили о возгорании дома в селе Хохол Хохольского района на улице Садовой. Туда выезжали восемь человек на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 18.49. К тому моменту жилой дом 6×11 м был уже поврежден пламенем внутри по всей площади.