Семейная пара пострадала из-за пожара в собственном доме в Казани

В этом доме жили мужчина и женщина. Когда пожар только начал охватывать дом, они находились в дальней комнате. Когда пламя уже добралось до них, мужчина начал тушить его самостоятельно. В результате хозяин дома получил ожоги и другие травмы. Женщина отравилась угарным газом. Обстоятельства произошедшего уточняются.