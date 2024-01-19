Семейная пара пострадала из-за пожара в собственном доме в Казани

Семейная пара пострадала от языков пламени в собственном доме в Казани. Пожар начался около 11 часов ночи на улице Полярной. Хозяева попытались самостоятельно протушить огонь, но только пострадали от этого. С травмами их отправили в больницу.
В этом доме жили мужчина и женщина. Когда пожар только начал охватывать дом, они находились в дальней комнате. Когда пламя уже добралось до них, мужчина начал тушить его самостоятельно. В результате хозяин дома получил ожоги и другие травмы. Женщина отравилась угарным газом. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы писали, что в деревне Старые Енали Апастовского района произошел пожар в двухэтажном кирпичном доме, в результате которого погибли пожилые супруги. Согласно предварительным данным, пожар начался вечером.