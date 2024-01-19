Жительница Васильевского острова продала квартиру и отдала 12 млн курьеру.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 января, женщина обратилась к настоящим полицейским за помощью накануне. Она рассказала, что поддалась на уговоры в начале декабря. Неизвестный назвал ей агентство недвижимости, где пенсионерка и оформила сделку. 21 декабря она передала вырученные 12 млн рублей курьеру, который подъехал за деньгами. Мысль о том, что ее обманули, пришла к петербурженке только спустя месяц.