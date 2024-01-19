Пермяк пришел в здание суда с метательным ножом

В ноябре 2023 года здании судебного участка Свердловского судебного района г. Перми при осмотре вещей ручным металлодетектором у 42-летнего мужчины был обнаружен метательный нож. Несмотря на то, что его предупреждали об административной ответственности за нарушение правил, установленных в здании государственного органа власти, он все равно попытался пронести внутрь нож.
В декабре 2023 года судебные приставы обнаружили в сумке у посетителя Пермского краевого суда травматический пистолет. Оружие было выявлено у него уже после требования судебного пристава выложить металлические и иные предметы, запрещенные к проносу в здание суда. Мужчина имел при себе разрешение на ношение и хранение пистолета.
Также в 2023 году был задержан пермяк, пытавшийся пронести в суд подозрительное вещество. Экспертиза установила, что это был наркотик.
За умышленный обман и намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов все нарушители привлечены к административной ответственности. Также судебные приставы отмечают, что пермяки стали чаще приходить в суд с опасными предметами. По сравнению с 2022 годом количество попыток проносов увеличилось на 9%.