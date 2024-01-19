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Пожилая минчанка лишилась 160 тыс. долларов после звонка мошенников

Женщина несколько месяцев общалась с «представителями госорганов», в результате лишилась всех сбережений и жилья.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Пожилая жительница Минска лишилась крупной суммы денег и квартиры после общения по телефону с мошенниками, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

По информации правоохранителей, на линию 102 обратился родственник гражданки, который рассказал о произошедшем в октябре.

«Ей через Telegram поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Девушка сообщила, якобы кто-то от имени пенсионерки снял со счета в банке пять тысяч долларов», — сказали в ГУВД.

Там также отметили, что далее к разговору подключился якобы работник Национального банка. Он предложил женщине обезопасить ее банковские вклады. Для убедительности в течение нескольких месяцев пенсионерке звонили «представители» и других государственных органов.

Мошенники женщине сообщили, что ее квартира выставлена на продажу «черными риелторами», и чтобы не потерять жилье, его нужно реализовать самостоятельно.

Жительница столицы, поддавшись психологическому воздействию, продала квартиру, а полученные деньги перевела на счета, передав затем их реквизиты аферистам. Кроме того, по указанию мошенников она заложила в ломбард свои золотые украшения.

В результате общая сумма похищенных средств составила около 160 тысяч долларов.

В милиции напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят в мессенджерах и не просят взять кредит либо помочь в поимке злоумышленников.