Пожилая минчанка лишилась 160 тыс. долларов после звонка мошенников

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Пожилая жительница Минска лишилась крупной суммы денег и квартиры после общения по телефону с мошенниками, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
По информации правоохранителей, на линию 102 обратился родственник гражданки, который рассказал о произошедшем в октябре.
«Ей через Telegram поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Девушка сообщила, якобы кто-то от имени пенсионерки снял со счета в банке пять тысяч долларов», — сказали в ГУВД.
Там также отметили, что далее к разговору подключился якобы работник Национального банка. Он предложил женщине обезопасить ее банковские вклады. Для убедительности в течение нескольких месяцев пенсионерке звонили «представители» и других государственных органов.
Мошенники женщине сообщили, что ее квартира выставлена на продажу «черными риелторами», и чтобы не потерять жилье, его нужно реализовать самостоятельно.
Жительница столицы, поддавшись психологическому воздействию, продала квартиру, а полученные деньги перевела на счета, передав затем их реквизиты аферистам. Кроме того, по указанию мошенников она заложила в ломбард свои золотые украшения.
В результате общая сумма похищенных средств составила около 160 тысяч долларов.
В милиции напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят в мессенджерах и не просят взять кредит либо помочь в поимке злоумышленников.