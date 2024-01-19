Новый сценарий отрабатывают мошенники в Нижегородской области

Новую схему обмана, нацеленную на продавцов, начали отрабатывать мошенники в регионе. О таком обмане полицейским сообщила 52-летний продавец одного из нижегородских ТРЦ: ей на служебный телефон позвонил незнакомец, назвавшийся менеджером по обслуживанию платёжных терминалов.
Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, женщину заверили, что программное обеспечение нуждается в дистанционном обновлении и для этого нужно выполнить инструкцию.
Продавец выполнила все указания. Путём набора определённого алгоритма на электронном устройстве она перевела всю дневную выручку на неизвестный банковский счёт. Это было 86,6 тысячи рублей.
Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Полицейские призвали нижегородских продавцов быть внимательнее: обновление программного обеспечения платёжного терминала кассы дистанционно не осуществляется!
Юлия ПОЛЯКОВА.