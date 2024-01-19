На Урале «Газель» столкнулась с фургоном: один из водителей ничего не помнит

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, авария произошла сегодня утром на 257 км автодороги «Екатеринбург — Серов» Верхотурского района. По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель», перевозивший продукты питания, допустил наезд на стоящий на обочине грузовой фургон «Газон».
В результате пострадал шофер «Газели», который после осмотра медиков от госпитализации отказался. Сам мужчина заявил инспекторам, что не помнит, как произошла авария. Известно, что он ехал из Кушвы в сторону Серова.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.