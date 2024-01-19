Подозреваемого в коррупции экстрадировали из Грузии в Казахстан

В ведомстве уточнили, что подозреваемый был сотрудником госдоходов и с января по август 2022 года получал от субъектов предпринимательства взятки на общую сумму 37,5 миллиона тенге за оказание содействия в беспрепятственном проезде большегрузных транспортных средств через пункт пропуска на казахстанско-российской границе.