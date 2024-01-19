Горячие крещенские купания устроили из-за прорыва отопления волгоградцам

Бессонная ночь выдалась у жителей дома на улице Советская, 4 в крещенскую ночь. Трубу отопления прорвало на чердаке над 115-й квартирой, однако досталось и другим жильцам. На видео, которое выложил в соцсети общественник Сергей Островский, обитатели делятся — в их доме это уже стало традицией, только конкретно в этой квартире кипяток льется с потолка проливным дождем в третий раз с 2021 года.
Жильцы показывают — они два успевают убирать тазики, расставленные по всей квартире, которые наполняются буквально за пару-тройку минут. Приехавшая аварийная бригада отключила воду, но на чердаке ее к этому времени скопилось уже по щиколотку. Прохудившуюся трубу нашли, но к ней не подобраться — она завалена листовым металлом.
Хозяева злополучной квартиры обратились к главе СКР Александру Бастрыкину, требуя привлечения к уголовной ответственности ООО УК «Жемчужина» за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Ранее в доме на улице Советской, 26 в одной из квартир рухнул потолок.