Горячие крещенские купания устроили из-за прорыва отопления волгоградцам

Бессонная ночь выдалась у жителей дома на улице Советская, 4 в крещенскую ночь. Трубу отопления прорвало на чердаке над 115-й квартирой, однако досталось и другим жильцам. На видео, которое выложил в соцсети общественник Сергей Островский, обитатели делятся — в их доме это уже стало традицией, только конкретно в этой квартире кипяток льется с потолка проливным дождем в третий раз с 2021 года.