В аэропорту Иркутска пес трижды за сутки нашел наркотики у пассажиров

В аэропорту Иркутска транспортная полиция задержала 38-летнего жителя Алтайского края. На него стражам порядка указала служебно-розыскная собака Тайфун. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
— Она сигнальной позой обозначила возможное наличие у авиапассажира наркотических средств, — говорят в ведомстве.
В результате при досмотре у мужчины действительно нашли дозу синтетического наркотика.
Вечером того же дня Тайфун указал на еще двух пассажиров. Так, у жителей Иркутска и Усолья-Сибирского нашли наркотики, которые они хранили для личного употребления.
Обнаруженные вещества и предметы изъяты и направлены на исследование, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Братске сократилось количество преступлений в 2023 году.