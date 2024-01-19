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В аэропорту Иркутска пес трижды за сутки нашел наркотики у пассажиров

Обнаруженные вещества изъяли и отправили на экспертизу.
Источник: ГУ МВД

В аэропорту Иркутска транспортная полиция задержала 38-летнего жителя Алтайского края. На него стражам порядка указала служебно-розыскная собака Тайфун. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

— Она сигнальной позой обозначила возможное наличие у авиапассажира наркотических средств, — говорят в ведомстве.

В результате при досмотре у мужчины действительно нашли дозу синтетического наркотика.

Вечером того же дня Тайфун указал на еще двух пассажиров. Так, у жителей Иркутска и Усолья-Сибирского нашли наркотики, которые они хранили для личного употребления.

Обнаруженные вещества и предметы изъяты и направлены на исследование, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Братске сократилось количество преступлений в 2023 году.