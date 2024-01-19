Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на врачей скорой в Хабаровске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил дорожить ему о ходе расследования уголовного дела о хулиганстве в Хабаровске. Речь идет о нападении мужчины на медиков скорой помощи, которые приехали на вызов, чтобы помочь его возлюбленной.
Напомним, все произошло 16 января. Хабаровчанин сильно избил свою возлюбленную — так, что ей понадобилась помощь врачей. Когда они приехали на вызов, то тоже получили от мужчины: он с кулаками напал и на них, разбив окно в служебном автомобиле.
Заведено уголовное дело о хулиганстве.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Эдуарду Трубчику представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, — сообщается в информационном центре СКР.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.