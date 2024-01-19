Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на врачей скорой в Хабаровске

Напомним, все произошло 16 января. Хабаровчанин сильно избил свою возлюбленную — так, что ей понадобилась помощь врачей. Когда они приехали на вызов, то тоже получили от мужчины: он с кулаками напал и на них, разбив окно в служебном автомобиле.