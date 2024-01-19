В Челябинске водителя КамАЗа будут судить за ДТП с автобусом, в котором 1 пассажир погиб, 6 травмированы

В Челябинске водителя КамАЗа будут судить за ДТП с микроавтобусом, в котором 1 пассажир погиб, 6 травмированы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 2 июля 2023 года.
По версии следствия, управляя грузовым автомобилем КамАЗ, у дома 7 по Свердловскому тракту водитель при выполнении разворота не уступил дорогу автобусу Ford Transit, двигавшемуся попутно по крайне левой полосе.
Автобус в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части, где врезался в электроопору и опрокинулся.
В результате семь пассажиров получили телесные повреждения. При этом 51-летняя пассажирка 28 августа скончалась в больнице, четверым, в том числе 10-летнему ребенку, причинен тяжкий вред здоровью.
«В ходе расследования четырьмя потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму свыше 10 млн рублей. Наложен арест на имущество работодателя — ООО “Агро-Авто”», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Уголовное дело направлено в Курчатовский райсуд для рассмотрения по существу.