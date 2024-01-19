Бывший вице-мэр Евпатории получил 11 лет за взятку

Он был задержан сотрудниками ФСБ 26 ноября 2020 года. Следствие установило вину экс-чиновника, а суд согласился с аргументами. Вавренюк признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. 11 лет он проведет в колонии строго режима, еще шесть лет экс-чиновник не будет иметь права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.