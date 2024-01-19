Бывший вице-мэр Евпатории получил 11 лет за взятку

По данным следствия, весной 2018 года Вавренюк получил взятку в виде городского строения. Таким образом его отблагодарили за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане. В последующем участок был передан в аренду без конкурса, как земля, принадлежащая мэрии города. Соответствующий документ в интересах взяткодателя подписал Вавренюк.
Он был задержан сотрудниками ФСБ 26 ноября 2020 года. Следствие установило вину экс-чиновника, а суд согласился с аргументами. Вавренюк признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. 11 лет он проведет в колонии строго режима, еще шесть лет экс-чиновник не будет иметь права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
В августе минувшего года суд приговорил экс-главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко к двум годам колонии общего режима. Бывшая глава муниципального образования также была уличена в махинациях с земельными участками. Харитоненко вернет городской казне 2,3 миллиона рублей материального ущерба.