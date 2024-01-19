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Над Брянской областью сбили еще два беспилотника

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские военные перехватили еще два украинских беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
Панцирь-С1
Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами», — говорится в публикации.

Губернатор уточнил, что речь идет о дронах самолетного типа.

Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее сегодня украинский беспилотник во время перехвата средствами радиоэлектронной борьбы сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы. В результате загорелся резервуар, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты «Точка-У» и перехватили три украинских дрона.

В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.