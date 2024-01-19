Над Брянской областью сбили еще два беспилотника

«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами», — говорится в публикации.
Губернатор уточнил, что речь идет о дронах самолетного типа.
Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.
Ранее сегодня украинский беспилотник во время перехвата средствами радиоэлектронной борьбы сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы. В результате загорелся резервуар, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты «Точка-У» и перехватили три украинских дрона.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.