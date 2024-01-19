Появились кадры ножевого нападения на омичей в московском метро

Прокуратура Москвы рассказала в пятницу, 19 января 2024 года, что прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение к уголовной ответственности мужчины, совершившего противоправные действия в отношении пассажиров.
«22-летний злоумышленник в пути следования от станции “Лубянка” до станции “Кропоткинская”, действуя из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, развязал конфликт с двумя пассажирами метро. В процессе конфликта фигурант причинил мужчинам телесные повреждения ножами», — сообщили в ведомстве.
По данным московской прокуратуры, злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Мужчину намерены привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ему грозит до 7 лет лишения свободы. Позиция подозреваемого не приводится.