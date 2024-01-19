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Появились кадры ножевого нападения на омичей в московском метро

Ранее «СуперОмск» сообщал, что на станции метро «Кропоткинская» в Москве произошло нападение на омичей с применением ножа. Резаные раны получили 36-летний и 49-летний мужчины, приехавшие в столицу из Омска.

Прокуратура Москвы рассказала в пятницу, 19 января 2024 года, что прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение к уголовной ответственности мужчины, совершившего противоправные действия в отношении пассажиров.

«22-летний злоумышленник в пути следования от станции “Лубянка” до станции “Кропоткинская”, действуя из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, развязал конфликт с двумя пассажирами метро. В процессе конфликта фигурант причинил мужчинам телесные повреждения ножами», — сообщили в ведомстве.

По данным московской прокуратуры, злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Мужчину намерены привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ему грозит до 7 лет лишения свободы. Позиция подозреваемого не приводится.