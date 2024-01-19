Появились кадры ножевого нападения на омичей в московском метро

Ранее «СуперОмск» сообщал, что на станции метро «Кропоткинская» в Москве произошло нападение на омичей с применением ножа. Резаные раны получили 36-летний и 49-летний мужчины, приехавшие в столицу из Омска.