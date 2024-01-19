Трое друзей жестоко избили и ограбили двух случайных прохожих в Хабаровске

В Хабаровске осудили за разбой троих молодых людей, которые, используя оружие, ограбили двух случайных прохожих. Вину злоумышленники не признали, а в показаниях путались, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Преступление произошло ночью в сентябре 2022 года возле дома № 28/9 по улице Ленинградская. В тот день компания из троих сверстников возрастом чуть старше 20 лет делала ставки и распивала алкоголь в букмекерской конторе. Вдоволь «оторвавшись», друзья отправились в магазин за кофе и сигаретами — а на обратном пути встретили 20-летнего Матвея* и 22-летнего Дениса*, которых решили ограбить.
Грабители забрали у молодых людей часы и дорогостоящие телефоны. Также путём угроз они заставили одну из своих жертв разблокировать гаджет, откуда вывели 22 тысячи рублей. Впоследствии фигуранты продали телефоны в одном из ТЦ Южного микрорайона, а деньги потратили на личные цели. Суммарный ущерб превысил 130 тысяч рублей.
Вскоре подозреваемых задержали. На допросе они давали показания, которые сильно расходились с реальным положением дел. Так, один из друзей заявил, что в сговор троица не вступала и никого ограбить не хотела, а лишь занималась самообороной — якобы Денис и Матвей издалека выглядели угрожающе, поэтому против них пришлось использовать перочинный нож и сигнальный пистолет. Обвинение эти доводы не приняло, поскольку собранные следствием материалы легко их опровергают.
«Суд признал молодых людей виновными по части 2 статьи 162 УК РФ “Разбой, совершенный с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия” и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 4 лет до 4 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — прокомментировала «АиФ-Дальинформ» старший помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская.
* имена изменены.