Трое друзей жестоко избили и ограбили двух случайных прохожих в Хабаровске

Вскоре подозреваемых задержали. На допросе они давали показания, которые сильно расходились с реальным положением дел. Так, один из друзей заявил, что в сговор троица не вступала и никого ограбить не хотела, а лишь занималась самообороной — якобы Денис и Матвей издалека выглядели угрожающе, поэтому против них пришлось использовать перочинный нож и сигнальный пистолет. Обвинение эти доводы не приняло, поскольку собранные следствием материалы легко их опровергают.