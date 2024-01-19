Тушили всю ночь: на Курортном проспекте Зеленоградска полыхала мансарда в доме с куполом и часами

В центре Зеленоградска на Курортном проспекте всю ночь тушили трёхкомнатную квартиру в мансарде под куполообразной крышей. Об этом «Клопс» рассказали источники в экстренных службах региона.
Пожар в доме № 26 начался в пятницу, 19 января, после полуночи. По информации источников, в квартире площадью 136 м² выгорела гостиная в 40 «квадратов» и крыша на площади 60 кв. м. Из дома эвакуировали 10 жильцов.
«Это комплекс зданий, у крыши сложная планировка. Пожар тушили до пяти утра 20 человек, была автолестница, коленчатый подъёмник и семь пожарных машин. Люди не пострадали», — добавил источник.