Хозяйка рассказала историю кота, которого проводница выбросила из поезда

«Завели котика в конце 2020 — начале 2021 года, ему на тот момент было около года, забирали из приюта в Челябинске. Ездил муж. Он увидел этот очень грустный взгляд, как-то цепляет за душу, и сразу захотел взять. Посмотришь на круглые глазки Твикса, сердце дрогнет, всегда у него такое грустное личико», — рассказывает владелица кота Владислава Гайфуллина, сравнив его глаза с жалобными глазами кота из «Шрека».