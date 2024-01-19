ДТП со школьным автобусом и грузовиком произошло в Иркутском районе

В селе Пивовариха Иркутского района произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузовика ГАЗ днем 19 января. По имеющейся информации, в результате аварии серьезных травм никто не получил, сведения о пострадавших уточняются. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в отделе пропаганды МУ МВД «Иркутское» и прокуратуры Приангарья.