Автодорога Алушта — Рабочий Уголок разрушилась из-за оползня: ее перекрыли

В связи с разрушением автодороги Алушта — Рабочий Уголок движение автомобилей по ней перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.
— Прекращено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Алушта — Рабочий Уголок на участке км 2+680 — км 3+720, — говорится в сообщении.
На этом участке разрушилось дорожное покрытие, а также подпорная стена. Причиной случившегося стал оползень. Движение по этой дороге перекрыли для всех видов транспорта. Ограничения будут действовать до окончания восстановительных работ.