В Москве задержали пассажира метро, ранившего ножом двух мужчин в вагоне поезда

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали пассажира московского метро, который устроил конфликт в вагоне поезда на красной ветке, в ходе которого ранил ножом двух мужчин. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.