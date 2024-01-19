В Москве задержали пассажира метро, ранившего ножом двух мужчин в вагоне поезда

«22-летний злоумышленник в пути следования от станции “Лубянка” до станции “Кропоткинская”, действуя из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, развязал конфликт с двумя пассажирами метро. В процессе конфликта фигурант причинил мужчинам телесные повреждения ножами. Злоумышленник с места совершения преступления скрылся», — сказали в прокуратуре.
Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, полицейские установили местонахождение разыскиваемого и задержали его по адресу проживания на Каширском шоссе. «В отношении задержанного следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — сказали в пресс-службе.
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Дело находится на контроле прокуратуры.