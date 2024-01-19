Индийцы пытались попасть в страны Евросоюза через Омскую область

В суде установлено, что индийцы весной-летом 2023 года сначала пытались законно въехать в РФ через пункты пропуска в Москве, на Алтае и в Омской области. В результате их туристические визы аннулировали, так как пограничники не смогли подтвердить цель въезда подсудимых.