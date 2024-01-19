Индийцы пытались попасть в страны Евросоюза через Омскую область

В Омске вынесли приговор гражданам Индии, которые пытались нелегально попасть в Россию через границу Казахстана и Омской области.
В суде установлено, что индийцы весной-летом 2023 года сначала пытались законно въехать в РФ через пункты пропуска в Москве, на Алтае и в Омской области. В результате их туристические визы аннулировали, так как пограничники не смогли подтвердить цель въезда подсудимых.
Тогда ночью иностранцы пешком пересекли границу Казахстана и России, чтобы потом через транзит попасть в страны Евросоюза. В Омской области мигрантов задержали сотрудники пограничного управления ФСБ.
Суд признал подсудимых виновными по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Теперь ближайшие девять месяцев индийцы проведут в колонии общего режима.