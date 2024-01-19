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В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов остались без электричества и воды в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
Источник: РИА "Новости"

«Из-за подтопления отключена 18 подстанция. Без электричества ориентировочно до 18.00 сейчас следующие населенные пункты: Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье, Родное», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Кроме того, по информации губернатора, грязная вода поступает на гидроузел № 3. В связи с этим принято решение около 12.30 остановить, ориентировочно на 5−6 часов, подачу воды с городских гидроузлов.

«За это время мы подадим необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек и водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18.00», — уточняет Развожаев.

Утром в пятницу, губернатор сообщал, что в Севастополе ливни подтопили более 20 домов. Изначально было эвакуировано 19 человек.