В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы

«Из-за подтопления отключена 18 подстанция. Без электричества ориентировочно до 18.00 сейчас следующие населенные пункты: Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье, Родное», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Кроме того, по информации губернатора, грязная вода поступает на гидроузел № 3. В связи с этим принято решение около 12.30 остановить, ориентировочно на 5−6 часов, подачу воды с городских гидроузлов.
«За это время мы подадим необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек и водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18.00», — уточняет Развожаев.
Утром в пятницу, губернатор сообщал, что в Севастополе ливни подтопили более 20 домов. Изначально было эвакуировано 19 человек.