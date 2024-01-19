Потерпевшие при теракте в Петербурге подали миллионные иски к Треповой

Трепову судят по статьям «Теракт», «Незаконное хранение, перевозка, ношение взрывных устройств» и «Подделка документов». По версии следствия, она пришла на творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Петербурга и подарила ему бюст с вмонтированной бомбой. Вскоре после этого прогремел взрыв, журналист умер мгновенно, еще более 50 человек пострадали.