В Новосибирске ввели режим ЧС. Что это значит для жителей?

В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Причиной стали коммунальные аварии в системе теплоснабжения Ленинского района.
Люди без отопления
Первый прорыв произошел в ночь с 10 на 11 января на улице Пархоменко. На устранение последствий ЧП направили бригады со всего города. Вторая коммунальная авария случилась возле дома № 2 на Петропавловской улице. Больше 160 жилых домов оказались в контуре отключений. Из-за ЧП школы и колледжи в левобережной части города переводили на дистант. Социальным учреждениям выдавали обогреватели.
Их массовое использование — в связи с отсутствием отопления — привело к поломке трансформатора в Ленинском районе. Потребление электроэнергии превысило 124%. Аварию оперативно устранили. Она затронула жителей домов на проспекте Карла Маркса.
Новый день — новые отключения. 19 января прорвало трубу на пересечении Чаплыгина и Советской. В 15 домах снизили параметры теплоносителя.
В итоге губернатор Новосибирской области Андрей Травников фактически ввел в городе ручное управление. По его словам, в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. Это тревожная ситуация на фоне 20-градусных морозов, которые установились в Новосибирске.
«При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале», — отметил Травников.
Руководство оперативным штабом полномочия по устранению коммунальной аварии передали на уровень области. Контроль над ситуацией будет осуществлять заместитель губернатора Сергей Сёмка.
Режим ЧС
Режим ЧС муниципального уровня подразумевает, что количество пострадавших не превышает 50 человек, либо размер ущерба — не более 5 млн рублей. Это достаточно распространенная практика при различных бедствиях — коммунальных авариях, лесных пожарах, паводке, других происшествиях.
Он позволяет своевременно реагировать на ситуацию и привлекать к устранению ее последствий силы и средства властей разных уровнях. Важно — справиться с ЧС, чтобы минимизировать риски последствий.
При режиме ЧС власти могут:
— ограничивать доступ людей и автомобилей в зону чрезвычайной ситуации;
— приостанавливать деятельность организаций в зоне ЧС, если существует угроза безопасности жизнедеятельности их работников и других граждан;
— осуществлять иные меры, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина, создавать необходимые условия для предупреждения и ликвидации ЧС.
Журналисты nsk.aif.ru следят за развитием событий.