В Новосибирске ввели режим ЧС. Что это значит для жителей?

Первый прорыв произошел в ночь с 10 на 11 января на улице Пархоменко. На устранение последствий ЧП направили бригады со всего города. Вторая коммунальная авария случилась возле дома № 2 на Петропавловской улице. Больше 160 жилых домов оказались в контуре отключений. Из-за ЧП школы и колледжи в левобережной части города переводили на дистант. Социальным учреждениям выдавали обогреватели.